Morre Katita, baiana de acarajé de Arembepe, aos 51 anos

Famosa e querida por seus deliciosos quitutes, a baiana de acarajé camaçariense Ana Maria dos Santos Anjos Santana, mais conhecida como Katita, morreu, aos 51 anos, em Salvador. Ela faleceu na última sexta-feira (1º), às 23h, no Hospital Santo Antônio (HSA), das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), onde estava internada há aproximadamente dois meses.

Katita tinha sido diagnosticada com anemia grave, segundo informações da Prefeitura de Camaçari. Amigos e familiares contaram nas redes sociais que ela enfrentava um câncer. Em nota, o município lamentou a perda da baiana de acarajé da praia de Arembepe, na Costa de Camaçari.

"É com muito pesar que a comunidade de Arembepe perde um verdadeiro cartão postal. Katita estava há 1 ano e 9 meses enfrentando fortemente uma batalha contra o câncer. No início do mês de setembro, houve uma mobilização nas redes sociais para que a baiana pudesse receber doações de sangue de qualquer tipo, porém acabou não resistindo e veio a óbito. A gestão municipal se solidariza com os familiares e amigos da baiana que era uma figura imprescindível para a cidade", diz a nota.

O enterro de Katita aconteceu às 9h deste domingo (6), no cemitério de Arembepe.