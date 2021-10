Morre mais uma vítima do ataque na Capelinha de São Caetano

Mais uma vítima do ataque que aconteceu na Capelinha de São Caetano na terça-feira passada (19) morreu. Lara Maiana Oliveira Hungria, 19 anos, estava internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

A morte foi confirmada nesse domingo (24). O enterro está previsto para acontecer na manhã de segunda-feira (25), no Cemitério da Terceira Ondem de São Francisco, na Baixa de Quintas.

No ataque, foram baleadas 10 pessoas. O alvo dos bandidos era Rafael Cidade dos Santos, conhecido como Rafael da Rifa. Ele morreu no local do crime, na 2ª Travessa da Jaqueira.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga entre grupos criminosos. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O Bonde do Ajeita, grupo que domina a Capelinha, foi até o Lobato, área dominada pelo Bonde do Maluco (BDM) e tentou matar um homem. Em seguida, como revide, o grupo subiu para a Capelinha. Eles foram a pé pelas vielas que ligam os dois bairros.

"À tarde eles tentaram executar um cidadão que é de lá. À noite, vieram aqui para fazer o revide", explicou o comandante da 9ª CIPM, major Élison Oliveira, no dia seguinte ao ataque.