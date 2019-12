Morre Marie Fredriksson, vocalista da Roxette

A vocalista da Banda Roxette, Marie Fredriksson, morreu aos 61 anos, na manhã de segunda-feira (10). Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2002.

Marie criou a banda junto com Per Gessle em 1986. Os hits mais conhecidos eram It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart and The Look.

"Não há tanto tempo atrás, passávamos dias e noites em meu pequeno apartamento compartilhando sonhos impossíveis. Estou honrado e ter compartilhado seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas", lamentou o cantor Per Gelsse.

Ela deixou o marido, Mikael Bolyos, e seus dois filhos. A família emitiu um comunicado confirmando a morte. "É com muita tristeza que temos que anunciar que um dos nossas maiores e mais queridas artistas se foi. Marie Fredriksson morreu na manhã de 9 de dezembro", diz a nota.

