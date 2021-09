Morre Mestre Kako, vítima de infarto durante roda de capoeira em Itabuna

Carlos Marques dos Santos, capoeirista conhecido como Mestre Kako, faleceu após ser acometido por um infarto no sábado (25), durante um evento de capoeira realizado em Itabuna, no sul da Bahia.

De acordo com informações da TV Subaé, familiares e amigos do mestre acompanharam seu sepultamento no domingo (26), no cemitério de Serrinha, no nordeste do estado.



A despedida contou com a presença de dezenas de capoeiristas do município e região que tocaram berimbaus em sua homenagem.



O falecimento foi também lamentado pela prefeitura de Serrinha, onde o mestre Kako era bastante conhecido.



"A Prefeitura de #Serrinha manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do Mestre Kako, ao tempo em que se solidariza com a família. Nossos sinceros sentimentos e agradecimentos por tanta dedicação!", disse a prefeitura em publicação nas redes sociais.