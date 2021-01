Morre mulher baleada na invasão do Congresso dos EUA

A mulher baleada durante a invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, por parte de apoiadores do presidente Donald Trump. Em entrevista à CNN, o porta-voz Dustin Sternbeck, do Departamento de Polícia Metropolitana confirmou a morte da mulher. “Sim, a mulher adulta que foi baleada dentro do Capitólio foi declarada morta em um hospital da área”, disse o porta-voz. Ainda sehgundo ele, "detalhes adicionais serão disponibilizados, visto que essa continua sendo uma investigação ativa da polícia".

Na invasão, os apoiadores de Trump interomperam a sessão que iria ratificar os resultados eleitorais com a vitória do democrata Joe Biden. Não há detalhes sobre as circunstâncias em que a mulher foi atingida. Segundo a CNN, ela foi atingida no peito. Imagens em redes sociais mostram uma mulher sendo socorrida no chão em uma área interna do Congresso. A MSNBC transmitiu a mulher sendo retirada do Capitólio, sangrando bastante. Além disso, o deputado Kevin McCarthy disse ter ouvido tiros dentro do Congresso.

Horas após as cenas de invasão por parte de apoiadores de Trump, o presidente teve postagens suspensas do Twitter e sua conta bloqueada por 12 horas, a partir do momento em que apague as mensagens suspensas.