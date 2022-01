Morre mulher que foi agredida na região da rodoviária de Salvador

A mulher que foi agredida a pauladas na região da rodoviária de Salvador morreu no Hospital Geral do Estado (HGE). A vítima foi identificada como Alessandra Ramos Neves, 23 anos. Depois da agressão, ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HGE, mas não resistiu.

Funcionários que trabalham na estação contaram que a mulher foi atacada após ela e alguns homens praticarem assaltos entre o Hotel Pirâmide e a rodoviária. "Apesar de domingo à noite, o trecho é movimentado por causa das pessoas que saem dos shoppings e dos moradores do entorno. E esse grupo que ela fazia parte é acostumado a roubar as pessoas diariamente, não só no local onde tudo ocorreu, como no ponto de ônibus em frente à rodoviária. Na hora, eles faziam um arrastão no trecho quando um outro grupo resolveu persegui-los", contou um segurança.

Um outro segurança contou que a mulher foi a única que espancada. "O grupo dissipou, mas só ela foi alcançada. Deram murros, chutes e pauladas", relatou.

Tantos os dois seguranças quanto a administração relataram que a agressão não foi dentro da rodoviária. "O atendimento do Samu foi no perímetro da rodoviária. Algumas pessoas a deixaram lá", declarou Adevaldo dos Santos, gestor operacional do terminal.