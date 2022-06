Morre no Rio a atriz Ilka Soares, de Anjo Mau e Rainha da Sucata

A atriz e modelo Ilka Soares morreu aos 89 anos na manhã deste sábado (18) no Rio de Janeiro. Ela estava internada na Clínica São Vicente, onde fazia um tratamento contra o câncer. A informação foi divulgada pelo neto de Ilka, o estilista de moda Thomaz Azulay.

"É com tristeza e paz que a família comunica o falecimento da nossa mãe, avó, bisavó e estrela maior Ilka Soares", diz o comunicado. "Ela deixa saudade e a certeza de que a vida é bela. Viva Ilka!", acrescenta.

Considerada uma das mulheres mais belas do Brasil nos anos 1950 e 1960, Ilka desfilou para grandes costureiros, como Denner e Clodovil. Ela estreou na Rede Globo em 1966 ao substituir Norma Bengell na apresentação do programa Noite de Gala.

Foto: Nana Moraes/The Paradise/Divulgação

Entre 1968 e 1969, apresentou o Festival Internacional da Canção, com Hilton Gomes, Murilo Nery, Norma Blum e Betty Faria.

Em 1977, viveu seu papel de maior sucesso na televisão, a personagem Celeste em Locomotivas, primeira novela das sete a ser exibida em cores. Também participou do programa humorístico Planeta dos Homens, ao lado de Jô Soares, Agildo Ribeiro e Paulo Silvino.

Ela também esteve nas novelas Que Rei Sou Eu? e Barriga de Aluguel, de Glória Perez. Os últimos trabalhos na televisão foram participações nas séries A Diarista (2006), da Globo, e Mandrake (2007), da HBO.

Ilka foi casada com Anselmo Duarte, com quem teve dois filhos: Anselmo Duarte Jr. e Lydia e, com Walter Clark, e tiveram: Luciana.