Morre o ator e comediante Lúcio Mauro, aos 92 anos

Morreu neste sábado (11), aos 92 anos anos, no Rio de Janeiro, o ator Lúcio Mauro. Ele estava internado com problemas respiratórios havia cerca de dois meses. Lúcio de Barros Barbalho nasceu em Belém do Pará, em 14 de março de 1927. Estreou na Globo em 1966. Integrou o elenco de alguns dos principais programas de humor da emissora como Chico City (1973), Os Trapalhões (1989) e Escolinha do Professor Raimundo (1990).

Lúcio Mauro entre Zico e Sônia Mamede em 1968, no Balança, Mas Não Cai (Acervo Globo) O ator com Lúcio Mauro Filho, na nova Escolinha (Acervo Globo) Com Chico Anysio, no Zorra Total (Zé Paulo Cardeal/TV Globo) Dodi (Murilo Benício), Sabiá (Lúcio Mauro) e Fafá (Claudia Missura) em cena de A Favorita em dezembro de 2008 (Ivone Perez/TV Globo)

Na Escolinha, na década de 1990, fez um de seus personagens mais populares, o Aldemar Vigário, que bajulava o professor interpretado por Chico Anysio, de quem Lúcio era amigo. O ator era pai de Lúcio Mauro Filho (o Tuco, de A Grande Família), que, na nova versão da Escolinha interpreta o mesmo personagem do pai.

Lúcio Mauro Filho deixou no Instagram uma mensagem em homenagem ao pai: "Por volta das 22 horas deste sábado, meu amado pai serenou. Ele merecia esse descanso. Lucio Mauro teve uma vida linda, uma carreira vitoriosa, 5 filhos, 5 netos, dois casamentos, com Arlete e Lu, duas mulheres fantásticas que se tornaram amigas e mantiveram essa família unida. Papai foi um pioneiro, saiu do teatro de estudante lá no Pará, foi pro Recife, fez rádio, inaugurou a televisão no Nordeste e de lá, veio para o Rio de Janeiro pra se tornar um dos maiores artistas deste país. Me influenciou em tudo".