Morre o estilista Karl Lagerfeld, diretor da Chanel, aos 85 anos

O designer de moda e diretor criativo da grife francesa Chanel, Karl Lagerfeld, morreu nesta terça-feira (19). Com 85 anos, ele estava internado em um hospital de Paris.

De acordo com o site Purepeople, Lagerfeld foi levado às pressas para um hospital em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris, na noite anterior. A Chanel fez um post no Instagram informando o falecimento de Karl. A causa da morte não foi divulgada.

"Um indivíduo extraordinariamente criativo, Karl Lagerfeld reinventou os códigos da marca criada por Gabrielle Chanel: a jaqueta e o terno, o vestidinho preto, os preciosos tweeds, o sapato bicolor, as bolsas acolchoadas, as pérolas e bijuterias. Sobre Gabrielle Chanel, ele disse: 'Meu trabalho não é fazer o que ela fez, mas o que ela teria feito. O bom da Chanel é que ela é uma ideia que você pode adaptar a muitas coisas'. Uma prolífica mente criativa com infindável imaginação, Karl Lagerfeld explorou muitos horizontes artísticos, inclusive fotografia e filmes de moda. A Casa Chanel se beneficiou de seu talento em todas as campanhas da marca ligadas a moda desde 1987. Por fim, não é possível se referir a Karl Lagerfeld sem mencionar seu senso inato de autohumor e de respostas rápidas", dizia o texto.

Leia artigo E agora, Chanel, da jornalista Paula Magalhães

Reconhecimento

Karl era reconhecido como um dos mais renomados estilistas dos séculos 20 e 21. "Eu sei, mais do que ninguém, que ele representa a alma da moda: incansável, visionário e vorazmente atento à nossa cultura mutante", disse Anna Wintour, lendária editora da revista Vogue America, quando apresentou Lagerfeld no Outstanding Achievement Award no British Fashion Awards de 2015.

Leia o artigo Visionário Karl, da consultora de moda e professora do Senac Phaedra Brasil

Estilista badalado, ele ostentava uma lista de fãs na qual figuram a cantora Rihanna; a princesa Caroline de Mônaco, a atriz Julianne Moore e até a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde.

(AFP) (AFP) (AFP) (AFP) (AFP)

Trajetória

Karl Lagerfeld desfrutava da estatura de um deus entre os mortais do mundo da moda, onde permaneceu no topo por mais de meio século e até a sua morte, numa idade que quase ninguém além de si mesmo conhecia com a precisão de hoje.

O estilista alemão era mais conhecido por sua associação com a francesa Chanel, que remonta a 1983. A marca, diz a lenda, corria o risco de se tornar a reserva de vovós endinheiradas antes de ele chegar, cortando as bainhas e acrescentando brilho aos ternos fofos do que é agora uma das casas de costura mais valiosas do mundo.

A bolsa matelassê, clássico da Chanel renovado por Karl (Foto: Reprodução/Instagram)

Mas Lagerfeld, que ao mesmo tempo produzia coleções para a Fendi da LVMH e a marca que leva seu nome - um feito inédito na moda -, era quase uma marca por si só. Trajes escuros esportivos, cabelos brancos, rabo-de-cavalo e óculos escuros nos últimos anos que o tornaram instantaneamente reconhecível, um humor irreverente também fazia parte de uma persona cuidadosamente elaborada.

"Sou como uma caricatura de mim mesmo e gosto disso", dizia uma citação lendária atribuída a ele, e muitas vezes reciclada para transmitir a pessoa que ele gostava de interpretar. "É como uma máscara. E, para mim, o Carnaval de Veneza dura o ano todo."

Seus instintos artísticos, perspicácia comercial e ego proporcional combinavam-se a um efeito comercialmente triunfante no mundo rarefeito da alta moda, onde ele era reverenciado e temido em proporções semelhantes por concorrentes e top models. A recusa em olhar para o passado era um dos seus maiores bens, disseram aqueles que o conheciam.

O estilista se misturou com os jovens e a moda até o final, emparelhando-se com a queridinha de passarela de 17 anos Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, para uma colaboração lançada por sua marca Karl Lagerfeld em 2018.

Sua gata Choupette também era uma celebridade: o animalzinho de pelos brancos, descrito por seus seguidores em redes sociais como "filha de Karl Otto Lagerfeld", tem mais de 120 mil seguidores na rede de fotos do Instagram e um acordo de publicação.

Artesão

No entanto, Lagerfeld também se destacou como artesão. Ele traçou seus próprios desenhos à mão, um fenômeno cada vez mais raro no ramo. Ele rejeitava a ideia de moda como arte e a figura do gênio designer torturado. “As ideias chegam a você quando você trabalha”, disse ele no backstage de um desfile da Fendi de 2017.

Por trás da fachada, era conhecido por sua erudição e propensão à literatura, e devorava, diariamente, os principais jornais do mundo. Em entrevista ao jornal britânico The Independent, ele estimou sua biblioteca em cerca de 300 mil livros.

Era também fotógrafo e já teve suas obras exibidas na pinacoteca de Paris e escreveu até um livro de dieta em 2002, “A dieta de Karl Lagerfeld”, no qual ele conta como perdeu, aproximadamente, 42 quilos.

Atualmente, ele assinava com grandes marcas com a Fendi, sua marca homonima e ainda administrava o cargo de diretor criativo da Chanel. Apesar da idade, Karl era bastante ativo em sua profissão. A frente da produção de roupas femininas da Fendi há muito há pelo menos 54 anos, Karl havia acabado de se reinventar e lançar seu primeiro look masculino pela marca, em janeiro deste ano. O Terno seguia a linha de roupas sem gênero e contava com a clássica silhoueta arquitetônica e lapaelas assimétricas.

Primeiro look masculino do designer pela Fendi (Foto: Reprodução)

Comoção

A morte de Karl colocou o mundo da moda instantaneamente em luto. Designer e celebridades já começaram a se pronunciar por meio das redes sociais sobre o falecimento do estilista. Entre eles Donatella Versace, Giovanni Bianco, Alexa Chung e até a ex-spice girl Victoria Beckham.