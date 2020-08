Morre o jornalista baiano Valdemir Santana

Foto: Divulgação

O jornalista baiano Valdemir Santana faleceu neste sábado (22) em decorrência de um câncer de pâncreas, descoberto há cerca de 30 dias. As informações são da coluna Alô Alô. O enterro será em sua terra natal, São Sebastião do Passé, no Recôncavo, às 8h30 deste domingo (23).

Santana, que fazia parte da equipe do Jornal Tribuna da Bahia, onde assinou a coluna Boa Terra, já contribuiu para diversos veículos como este jornal CORREIO e para as revistas Veja, Cláudia e Caras.

Nas redes sociais, vários ex-colegas do meio jornalístico e amigos do profissional lamentaram a perda. "Elegante, observador, um excelente pauteiro, excelente jornalista", comentou Janio Rego.

"Que notícia mais triste, gente. Siga em paz, querido Valdemir Santana", escreveu Olívia Soares.

A também jornalista Aurora Vasconcelos foi outra que prestou homenagem ao amigo, e fez um longo texto falando da importância dele para o jornalismo e para a cultura da Bahia.

"Um amigo inesquecível que parte para o infinito. Partiu hoje, para outra dimensão, o querido amigo Valdemir Santana, editor de uma das colunas mais lidas da Tribuna da Bahia. Soube que estava internado no início do mês e liguei para ele para saber o que tinha acontecido. Conversamos, demos risadas, mas ele não quis falar da doença - câncer de pâncreas - que acabou por matá-lo", relembrou Aurora, que também falou sobre a trajetória do amigo.

"Valdemir foi meu grande companheiro de festas e eventos culturais da década de 1980. Juntos, fizemos parte do júri dos Melhores do Teatro Baiano, criado pelo também jornalista, Osmar Martins, pela TV Aratu, e assistíamos todas as peças encenadas na cidade. Algumas vezes peças boas, outras tão ruins, que tínhamos que fugir de fininho. Andávamos sempre juntos, como unha e carne", completou.