Morre o jornalista Igor César Pereira, de 35 anos, vítima de covid em Salvador

Morreu, nesta segunda-feira (21), o jornalista automotivo, radialista e publicitário Igor César Ribeiro Pereira, 35 anos. Ele foi vítima de complicações causadas pela covid-19. Igor César estava internado há 90 dias no Hospital da Cidade, em Salvador. A notícia foi divulgada pelo Informe Baiano e confirmada pelo Correio.

Igor César era filho único e atuava como produtor e editor de programas independentes, como Carros & Consórcios e do TV Auto, ambos transmitidos Band Bahia. O velório e a cremação acontecem nesta terça-feira (22), no Cemitério Bosque da Paz. As cerimônias serão restritas por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com informações dos amigos, ele não tinha comorbidades.

"Trabalhei com ele Carros & Consórcios, e de lá pra cá fizemos trabalhos juntos. Um garoto do bem. Estamos todos abalados. É uma perda. Quando caminhávamos na Barra, ele dava show. A gente na primeira ida, ele já voltando, sacaneando a gente. Neste momento, não há muito o que dizer. Ele era um cara muito do bem. Sempre de cabeça erguida. Um cara que viveu a vida intensamente", disse ao Correio o jornalista Ramon Margiolle, amigo de Igor César.

Radialista e apresentador, Ailson Lino também lamentou a morte do amigo e colega. "Igor sempre foi descontraído e fazia todo mundo rir. Nunca se aborrecia com nada. Até nas horas que a gente reclamava algo sobre um trabalho que ele deixou de fazer, ele levava na graça e a gente acabava rindo muito. O nosso Igor sempre foi especial. Ele cuidava das minhas redes sociais e editava todos os meus programas de TV. Jamais passava pelas nossas cabeças que Igor iria partir tão precocemente", disse ao Correio. Nas redes sociais, outros colegas lamentaram a morte de Igor César.