Morre o pai da influencer Virginia Fonseca: ‘vou te amar pra sempre’

Morreu, neste domingo (19), aos 72 anos, Mario Serrão, pai da influenciadora digital Virginia Fonseca, sogro do cantor Zé Felipe, o filho do também cantor Leonardo. Virginia, na última semana, havia informado aos seus seguidores que seu genitor precisou ser internado. Também disse que não tinha notícias boas, mas não detalhou o estado de saúde dele.

"É com muito pesar e dor que venho comunicar a vocês o falecimento do meu pai. Vou amá-lo para sempre e sei que ele estará presente em meu coração para sempre. Que ele descanse em paz e que Deus o tenha", publicou, nos Stories do Instagram, Virginia Fonseca, que deu uma festa badalada, na madrugada de quinta (16) para sexta (17), com a presença de muitos influenciadores, muita ostentação e zero máscara.

Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca de despediu do pai também com uma postagem no feed do seu Instagram. "Eu vou te amar pra sempre, pai! Pra sempre! Descanse em paz, eu sei que você está ao lado de Deus olhando por nós. Obrigada por tudo que fez por mim, você vai estar presente pra sempre em meu coração! Minha ficha ainda não caiu que nunca mais irei conversar com você, nunca mais irei brincar com você, nunca mais irei te beijar, te abraçar e ir correndo te contar tudo de maravilhoso que vem acontecendo na minha vida, mas eu sei que você está aí de cima cuidando de tudo. Obrigada pelos nossos 22 anos juntos."

O cantor Zé Felipe, casado com Virginia Fonseca, homenageou o sogro com uma foto em que aparece com a esposa beijando Mário (ver acima), além da palavra "Luto".

Foto: Reprodução/Instagram

Complicações de saúde

Em julho, Mario Serrão foi internado. À época, Virginia Fonseca contou em suas redes sociais que o pai estava muito debilitado e quase não comia, quando foi diagnosticado com pneumonia aguda e precisou ser internado. Ele chegou a ser intubado, mas teve alta no final de agosto e voltou para casa. Até que voltou a ser internado na semana passada e não resistiu.