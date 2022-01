Morre o produtor e sócio da Saladearte Marcelo Sá

O produtor e sócio do Circuito de Cinema Saladearte, Marcelo Sá, morreu neste domingo (30), em Salvador. A morte foi confirmada pela sócia dele, Suzana Argollo.

A causa da morte ainda é desconhecida. Marcelo foi encontrado caído no banheiro de casa. "Falamos com ele na sexta-feira, ontem tentamo0s falar com ele, mas ninguém conseguiu. Hoje encontramos ele em casa", disse Suzana.

Segundo ela, na última semana, Marcelo reclamou de algumas dores de cabeça. "A gente não tem certeza de nada ainda. Imaginamos que foi um mal súbito, um AVC, algo assim, mas só com a Polícia Técnica para ter certeza", disse.

(Foto: Divulgação)

A família de Marcelo, que mora em Ilhéus, no Sul da Bahia, já foi informada sobre a morte do gestor cultural.

Nos últimos meses, Marcelo, junto aos sócios, esteve à frente de uma campanha de financiamento coletivo para reabrir a Saladearte do MAM. Por causa da pandemia, o espaço ficou fechado por 18 meses e 40 dias e foi reaberto em outubro do ano passado.

Colegas da área do cinema lamentaram a morte nas redes sociais. "ADEUS. Marcelo Sá foi um incansável batalhador pela resistência do cinema e do audiovisual. A elegância em pessoa. O discreto charme da sensibilidade estética, poética e humanística. O criador do circuito Sala de Arte que trouxe para Salvador filmes e mostras incríveis, sempre colaborando com as entidades de classe do cinema na Bahia. Quando dirigi a Associação Baiana de Cinema e Vídeo tive nele um grande parceiro e amigo, que me ensinou muito. Marcelo fazer falta nesse pedaço de chão que a gente vez ou outra se batia, se abraçava e conversava sobre tantos acasos que o tempo não dava conta de contar. Sempre educado. Sempre assertivo. Que ele descanse em paz. Meu coração está realmente triste com sua partida", escreveu produtora e roteirista Carollini Assis.

O jornalista Antonio Pastori também prestou uma homenagem ao gestor cultural. "Um defensor da cultura e do cinema para todos. Um lutador em terra árida. Tuas salas abrigam arte e gente nos mesmos espaços. Arte e gente que te brindam onde estiver. Este poeta muito sentido por aqui. Admiro e sou frequentador assíduo das salas de arte que o Marcelo tanto lutou em vida. Será inspiração para novas lutas agora.", escreveu.

O presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro, lamentou a passagem do amigo. Ele lembrou de quando os dois se conheceram. "Conheci Marcelo em Ilhéus, quando montei Dona Flor, em homenagem aos 80 anos de Jorge Amado. A partir daí nossas vidas se cruzaram várias vezes, da transformação do antigo Cine Teatro Baiano de Tênis na primeira Sala de Arte, às lutas para manter as salas vivas, até mesmo para recentemente, me ajudar a escolher o figurino de Revele. Nosso humor e nossa força de trabalho sempre nos uniu, em encontros cercados de planos de trabalho e muita diversão. Salvador perde esse grande empreendedor e eu me despeço desse amigo incrível, parceiro de muitas empreitadas. Saudade grande!"