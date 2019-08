Morre paciente com câncer que realizou sonho e casou há 3 dias em hospital

Uma paciente diagnosticada com câncer de colo de útero que casou no último sábado (17) em um hospital de Maceió morreu nesta terça-feira (20). Michele Ferreira Costa, 27 anos, estava internada na Santa Casa Misericórdia, que confirmou a informação ao G1.

A doença já estava em estado avançado e Michele morreu às 16h05. No final de semana, Michele realizou o sonho de se casar. Enquanto era maquiada, recebeu a visita do noivo, Edson Afonso, e dos três filhos. Ela foi levada de maca até o local da festa, em um espaço montado com doações.

(Foto: TNH1)

“Com certeza não vão deixar eu ver ela quando colocar o vestido, porque não pode. Mas eu vou ficar muito ansioso, ela está linda. Já é linda. Vai ficar mais linda ainda”, afirmou Edson, antes de casar. Emocionada, Michele preferiu não dar entrevista.

O padre Cícero Lenisvaldo, que comandou a cerimônia, destacou o significado do momento. “É importante para nós poder contribuir com essas pessoas, oferecer esse momento de alegria, convívio familiar, como que um momento de descanso, nessa fase do sofrimento deles. E poder ajudá-los, perante Deus, regularizar a situação em que encontravam. Eles já viviam juntos há algum tempo, e não tinham o sacramento do matrimônio”.

O casal planejava passar alguns dias em Cajueiro, no interior do estado, com os filhos. “A gente quer voltar para a cidade, porque há três meses não vemos os meninos, só por telefnoe, Estamos vendo agora, graças a Deus eles estão aqui com a gente”, contou Edson, na ocasião.