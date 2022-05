Morre pai da cantora e atriz Linn da Quebrada

Morreu na madrugada desta terça-feira (11), em São Paulo, o pai da cantora e atriz Linn da Quebrada, chamado de Lino. A causa da morte não foi informada pela assessoria. A morte foi confirmada à coluna Splash/UOL.

Em janeiro deste ano, antes de entrar na casa do Big Brother Brasil 22, a artista compartilhou com os fãs seu reencontro com o pai.

"Com vocês, Lina & Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!", escreveu a cantora na época.