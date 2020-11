Morre pedagoga Normélia Rocha, esposa do ex-deputado Zilton Rocha

Morreu nesta segunda-feira (23) a pedagoga Normélia da Silva Monteiro Rocha, esposa do ex-deputado estadual Zilton Rocha, 76 anos. Defensora da educação pública, Normélia acompanhou a formação do Partido dos Trabalhadores na Bahia ao lado do marido, que foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE). Os dois foram casados por 50 anos.

“Junto com Zilton, Normélia deu uma significativa contribuição na luta pela igualdade e pela justiça social na Bahia. Seu exemplo de dedicação à educação, às causas sociais e à família sempre permanecerá vivo em nossos corações. Neste momento, rogamos a Deus que conforte seu companheiro Zilton, seu filho Carlos, além dos demais familiares e amigos”, destacou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.



Normélia tinha especialização em Supervisão Escolar e Metodologia do Ensino Superior, e possuía larga experiência em gestão escolar.

O PT divulgou uma nota de pesar sobre a morte da pedagoga. "Normélia trilhou uma trajetória ativa na defesa de uma educação pública de qualidade para todos e esteve sempre presente na construção do partido. Companheira de toda uma vida, Normélia deixa o filho Carlos Rocha e um legado de amor, carinho e dedicação. Rogamos que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de tristeza", disse.

O enterro será no Cemitério Jardim da Saudade, às 11h30, nesta terça-feira (24).

Nota de pesar do Partido dos Trabalhadores