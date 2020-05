Morre professor Ruivaldo Macedo Costa, aos 47 anos, vítima de câncer

Morreu neste sábado (30), vítima de câncer no estômago, o professor Ruivaldo Macedo Costa. O docente tinha 47 e era professor do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e também no Centro Universitário FG (UniFG), na cidade de Guanambi. Em nota, a UniFG lamentou a perda do professor, que tinha apenas 47 anos.

"O Prof. Ruivaldo foi docente do curso de Direito e nos deixou um legado de dedicação e amor à docência. Neste momento de despedida e dor, nos solidarizamos com familiares e amigos", diz a nota.

O advogado criminalista Fabiano Pimentel, que é professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e também era colega de Ruivaldo na Uneb, tambem lamentou a perda. Para ele, Ruivaldo enobrecia a profissao escolhida por muitos.

"Lamento a perda do querido amigo e advogado criminal, professor brilhante e exímio orador do Tribunal do Júri, que, por anos, enobreceu a profissãoà qual nos devotamos. Meus sinceros pêsames", escreveu Pimentel, em sua conta no Instagram.

Apenas uma hora após a postagem, amigos e ex-alunos lamentavam a perda. "Foi meu melhor professor", escreveu uma ex-aluna. "Meu querido professor. Tão sábio! Tão humano! Conhecia um pouco de tudo", postou outra ex-aluna.

O juiz federal João Batista de Castro Júnior, também professor de Direito da Uneb, e coordenador do curso de Direito no campus de Brumado, escreveu um texto sobre o colega:

"Tudo o mais que eu possa falar de meu amigo que nunca deixou de me chamar de 'irmão' já é conhecido da comunidade acadêmica da UNEB em Brumado: um sujeito iluminado como poucos, que parecia flutuar na bondade e na paciência com que a todos tratava. Um baita professor de Penal e Processo Penal que encantou os estudantes pela magna competência", escreveu.

Ruivaldo deixa esposa e duas filhas.