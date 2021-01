Morre psicóloga baiana que arrecadou quase R$ 800 mil para tratar câncer

Morreu nesta quinta-feira (7) a psicóloga Luciana Medeiros, de 38 anos, vítima de um câncer no colo do útero. Luciana chamou atenção em outubro do ano passado por conseguir arrecadar quase R$ 600 mil em uma semana para financiar o tratamento contra a doença nos Estados Unidos, recebendo a solidariedade de pessoas em todo o país. Ao total, a vaquinha conseguiu levantar R$ 788 mil.

Já nos EUA, Luciana havia recebido há apenas uma semana a primeira dose da medicação que foi o motivo da vaquinha on-line. Inicialmente, o tratamento seria feito por quatro meses. Em sua última publicação no Instagram, a psicóloga celebrou a vinda de 2021, afirmando que se tratava de um ano de muita esperança. "Que venha a minha cura, minha vida de volta!", escreveu.

Mãe de três crianças, de oito, sete e quatro anos, Luciana descobriu o câncer em 2018 e, de lá para cá, fez vários tratamentos, como quimioterapia, radioterapia e cirurgias, mas nada adiantou muito. Apesar de todos esses procedimentos, dois meses após encerrar a quimio, veio a revelação da metástase. O câncer se espalhou e o ciclo de tratamentos teve que recomeçar. Sua médica, então, sugeriu o TIL (do inglês Tumor-infiltrating lymphocytes ou linfócito infiltrante de tumor), que poderia dar uma nova esperança para ela e suas crianças.

“Minha médica entrou em contato com o hospital dos EUA e, quando soubemos do valor, vimos que não teríamos tempo hábil para conseguir porque meu caso é de urgência. Foi um momento de desespero. Pensei em vender o apartamento, mas ele não está nem quitado e ainda assim não teria o necessário. Foi aí que minha prima me ligou e sugeriu fazer uma vaquinha online”, contou a psicóloga ao CORREIO em matéria de outubro de 2020.

Uma hora depois de publicada, conseguiram R$ 3 mil. Em 24h, R$ 100 mil. “Minha prima, minha irmã e umas amigas fizeram um grupo no WhatsApp para divulgar e me mostraram o valor que já tinha na conta. Comecei a chorar, eu me perguntava o que estava acontecendo. Foi um boom inesperado, mas acho que as pessoas que me amam têm muitas pessoas que também as amam”, relata ela, que teve mais de 5,1 mil doadores. “Eu sabia que iria fazer esse tratamento, só não sabia como. Para quem tem filhos pequenos, como eu, desistir não é uma opção”, acrescentou.

O falecimento de Luciana foi comunicado pela família através de uma publicação no Instagram. "Nossa família hoje agradece a Deus por todo o amor recebido... Luciana (nossa Lu) descansa nos braços do Pai... Foram momentos de muita luta, força, fé e amor... Agradecemos as orações e toda energia que Lú e toda a família receberam ao longo dessa jornada!", diz o post.

Cuide-se

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal. Ele é causado, em geral, por infecção provocada pelo vírus HPV. O instituto estima que o país pode ter, só neste ano, 16,5 mil novos casos da doença. Silencioso, este câncer pode não apresentar sintomas na fase inicial.

Hábitos como início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo e uso prolongado de pílulas anticoncepcionais aumentam o risco de contrair o câncer. A prevenção pode ser feita com o uso de preservativos (camisinha), vacinação gratuita contra o vírus HPV e realização de exame preventivo (papanicolau).