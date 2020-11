Morre Rogério Baumgarten, goleiro campeão em 1988 com o Bahia

Morreu nesta terça-feira (2) o ex-goleiro do Bahia Rogério Baumgarten. Aos 60 anos de idade, Rogério lutava contra um câncer desde 2013. Ele estava morando em sua cidade natal, Domingos Martins, no Espírito Santo.

Baumgarten fez parte do elenco bicampeão brasileiro em 1988, quando disputava poisção com Ronaldo. Pelo tricolor, foram 160 partidas entre 1986 e 1989, quando também conquistou o tri do Campeonato Baiano.

Rogério deixou o Bahia em 1990, quando foi emprestado para o Rio Branco, e se aposentou em 1996 depois de ser campeão catarinense pela Chapecoense. O ex-jogador ainda morou de 1997 a 2003 nos Estados Unidos, mas retornou ao Brasil e se estabeleceu em sua cidade Natal.