Morre Yasmin Bastos, baiana de 11 anos que enfrentava uma leucemia

A pequena Yasmin Bastos Nunes, de 11 anos, morreu na manhã deste domingo (7). A menina se tratava de uma leucemia linfoide aguda (LLA) há sete anos.

A informação foi divulgada no perfil das redes sociais de Yasmin, que buscava ajuda para realizar um tratamento nos Estados Unidos. A família dela lutou, fez vaquinha online e chegou a pedir ajuda nas sinaleiras das ruas, e chegou a arrecadar quase R$ 3 milhões para o tratamento.

Em outubro, a União recorreu da liminar que determinou o depósito no valor de R$ 1.914.535,77 para complementar o tratamento da menina, a terapia CAR-T CELL, fora do país. No entanto, na sexta-feira (5), a família de Yasmin informou que o depósito foi feito.

"Hoje, após quase 2 meses de violação ao direito à saúde e à vida de Yasmin, a União cumpriu a liminar efetuando o depósito do valor complementar. Lembrando que, apesar do cumprimento da liminar, a decisão ainda não é definitiva. Portanto, a decisão pode ser revogada e o dinheiro bloqueado/devolvido" lamentou a família na sexta-feira, nas redes sociais.