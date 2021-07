'Morrer atirando', diz Roberto sobre o Vitória na Copa do Brasil

A situação do Vitória na Copa do Brasil ficou complicada. Na noite desta terça-feira (27), o Leão não ofereceu resistência ao Grêmio e caiu por 3x0, no Barradão, pelo jogo e ida das oitavas de final.

Para reverter a vantagem gaúcha e avançar às quartas de final, o rubro-negro vai ser obrigado vencer por quatro gols de diferença para passar de forma direta, ou três gols para levar para os pênaltis. Tudo isso na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na próxima terça-feira (3).

Para o lateral Roberto, que entrou no segundo tempo do jogo no Barradão, agora que vive momento delicado, o Vitória precisa partir com tudo para cima Grêmio.

"Não tem o que falar, derrota. Vai ter o jogo de volta, é complicado, mas não é impossível. Enquanto tiver chance vamos continuar tentando. Vamos para lá baleado e se é para morrer que seja atirando", disse o jogador.

Antes de encarar o Grêmio no jogo de volta da Copa do Brasil, o Vitória tem confronto importante pela Série B. Neste sábado (31), o rubro-negro recebe o Avaí, às 16h30, no Barradão.

O Vitória é o atual 15º colocado da segundona, com 12 pontos. O Leão está empatado com Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Os três últimos estão na zona de rebaixamento.