Morro de São Paulo tem dia de praias cheias e comércio não essencial em funcionamento

Em meio ao lockdown parcial determinado pelo Governo do Estado, a ilha de Morro de São Paulo, em Cairu, viveu um dia praticamente normal. O local paradisíaco é destino de turistas, especialmente no verão, mas neste final de semana, como toda a Bahia, deveria cumprir a determinação estadual.



Porém, o que se viu foi o comércio funcionando normalmente, com lojas de roupas, materiais de construção, e outras atividades não autorizadas pelo Governo do Estado. Além de praias cheias.



Em nota, a prefeitura de Cairu afirmou que a determinação do município pelo cumprimento de todos os decretos estaduais relacionados aos protocolos sanitários. Além disso, a preitura divulgou imagens que monstram o comércio fechado, diferente das imagens que circulavam nas redes sociais e imprensa.



No entanto, de acordo com a prefeitura, o número de Policiais Militares na cidade de Cairu é insuficiente para fiscalização dos decretos. A prefeitura alega ainda que a logística é de difícil execução por se tratar de um município arquipélago. Ainda assim, a prefeitura afirma que tem tomado providências para que as irregularidades sejam resolvidas.

A Prefeitura de Cairu informa que em relação ao comércio informal aberto em Morro de São Paulo, a determinação do município é recomendar o cumprimento de todos os decretos do governo do estado relacionados aos protocolos sanitários para conter o contágio do novo coronavírus, responsável pela Covid-19. Vale salientar que o número de policiais militar para atender a Cairu é insuficiente para as novas demandas, como o toque de recolher e ações de fechamento do comércio informal determinados pelo Decreto nº 20.254 do governo do estado, a logística é de difícil execução, principalmente por se tratar de um município arquipélago. Apesar dessas limitações, a Prefeitura já está tomando providências para que as irregularidades sejam sanadas. Dentro das ações determinadas pelo município, a Vigilância Sanitária vem intensificando a partir de 1º de janeiro a fiscalização em bares, restaurantes, pousadas, hotéis e o comércio em geral em todo Arquipélago, inclusive no período noturno, com campanhas de sensibilização e distribuição de máscaras. Em relação as pessoas contaminadas residentes no município, a situação está sob controle.