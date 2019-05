Morro de SP aposta em Copa América para atrair mais público

A Copa América está provocando alterações até mesmo fora de Salvador. O torneio vai coincidir com o período de férias escolares na Europa e, apesar de não ter clubes europeus disputando a competição, os moradores do Velho Mundo costumam dar o ar da graça nas bandas de cá nessa época do ano.

Em nota, a prefeitura de Cairu, no baixo sul do estado, informou que resolveu adiantar algumas reformas previstas para as localidades de Morro de São Paulo e Boipeba, que são disputadas por esse público.

“Geralmente temos alta ocupação nesse período. A expectativa é que seja ainda melhor este ano, com os eventos da Copa América”, afirma o comunicado da prefeitura.

Dentre as alterações estão a recuperação da passarela que liga a Segunda à Terceira Praia de Morro de São Paulo, a recuperação total do Mirante do Farol e a requalificação da Ponte da Matança, em Boipeba.

Fim das reformas vai coincidir com a chegada dos turistas europeus (Foto: Divulgação Prefeitura)

Parceria

Através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão sendo oferecidos mais de 30 cursos para capacitação de profissionais do trade turístico e funcionários públicos que trabalham diretamente com o turista.

Entre os cursos estão: Inglês Aplicado a Serviços Turísticos, Técnicas em Recepção e Relações Interpessoais, Hospitalidade, Gestão e Negócio, Desenvolvimento Educacional e Social, Informática e Comunicação, entre outros.

O município também está apostando na divulgação das belezas da região em peças publicitárias em mídias digitais e rádio para atrair o público.