Morte de congolês, espancado por cobrar pagamento atrasado, gera comoção e revolta

A família do congolês morto em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, está inconformada com a violência e injustiça cometida com ele. O rapaz de 25 anos foi espancado até a morte na segunda-feira (24) quando foi cobrar pagamento atrasado.

Moïse Kabamgabe trabalhava por diárias no quiosque, que fica perto do Posto 8. O dono do quiosque estava devendo duas diárias e quando Moïse foi cobrar, foi agredido, diz a família, que pede uma investigação rigorosa.

Nas redes sociais, o caso repercutiu e gerou a comoção de internautas, políticos, jornalistas e artistas. Confira algumas publicações:

O quiosque Tropicália precisa vir abaixo porque é um monumento racista. Se cairá pegando fogo, sob ação popular ou gesto simbólico do poder público, não sei, mas tenho minhas preferências. Ele só não pode seguir de pé. No lugar, Moise precisa ser eternizado. Não se pode esquecer. — Marcelo D. Macedo (@mdavidmacedo) January 31, 2022 O caso do assassinato do irmão congolês, Moise Kabamgabe, é brutal e revoltante demais! O retrato da nossa sociedade q deu errado até aqui: Trabalhou, não recebeu e qdo foi cobrar acabou sendo espancado até a morte.

Ele tinha 25 anos, mano.

Justiça por Moise! Força p família! — Rashid (@MCRashid) January 31, 2022 Justiça pelo congolês Moïse Kabamgabe. O cara trabalhou num quiosque do Rio e só pediu o que era de direito pelo ofício que ele exerceu. Não aguentamos mais tanta violência e ódio pic.twitter.com/fL4Dx3628B — George Marques ???????? (@GeorgMarques) January 31, 2022 Isso aqui é absurdo demais! O congolês morreu na praia da Barra a pauladas ao cobrar parte de seu salário atrasado. https://t.co/3DQAvnW8X2 — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) January 30, 2022 Espancaram, torturram e mataram um trabalhador negro, congolês, que exigia seus direitos.



A gente deveria estar enojado e puto. — Fernando L'Ouverture (@louverture1984) January 31, 2022 Precisamos falar o nome dele, Moise Mugenyi, trabalhador congolês que saiu do Congo para fugir da guerra.



Ele foi ASSASSINADO, a sangue frio, após cobrar salário atrasado onde trabalhava, no Quiosque Tropicalia, na Barra da Tijuca. Nojo, revolta e tristeza tomam conta de mim. — Lívia Duarte ✊???? (@liviaduartepsol) January 31, 2022 “Cancelar” e boicotar o quiosque da praia da Barra é muito pouco. Há de ser feita Justiça por Moïse. Os torturadores e assassinos do congolês precisam ser punidos pela lei! — João Alho (@reumalho) January 31, 2022 O assassinato selvagem do congolês Moise Kanagambe não pode ficar impune. Moise foi amarrado e espancado até a morte depois que ele cobrou o pagamento dos salários atrasados no quiosque Tropicália, onde trabalhava na Barra da Tijuca. Revoltante e inaceitável. Justiça para Moise! pic.twitter.com/lIQwM7Y3SQ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) January 31, 2022

Violência brutal

Um primo de Moïse Kabamgabe, que teria visto um vídeo que foi obtido por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) , diz que ele foi espancado por mais de 15 minutos, tendo as mãos e pés amarrados por um pedaço de fio e levando golpes de mata leão, socos, chute e pauladas, até ser morto.

"Num primeiro momento, o meu primo é visto reclamando por que ele queria receber. Em determinado momento, os ânimos se acirraram e o gerente pega um pedaço de madeira. O meu primo corre para se defender com uma cadeira. O gerente vai embora e em seguida volta com cinco pessoas e pegam o meu primo na covardia. Um rapaz dá um mata-leão (chave de pescoço) nele e os outros quatro se revezam em bater" contou Yannick Iluanga Kamanda ao O Globo.

"Não satisfeitos, eles amararam os braços e as pernas dele e continuaram batendo. O meu primo ficou desacordado e mesmo assim ele espancavam ele. Só depois de um tempo , eles viram que ele estava desacordado e deixaram ele jogado na areia", acrescentou.

Mesmo depois do episódio de violência, o dia de trabalho continuou, com Moïse caído no chão. "Eles foram embora e ficou só o gerente do quiosque. E ele deitado no chão, como se nada estivesse acontecendo. Trabalhando, atendendo cliente. E o corpo lá”. A família só soube do crime quase 12h depois, já na manhã de terça.

A polícia já ouviu oito pessoas, duas delas sendo identificadas como agressoras, disse um familiar do congolês. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Moise veio para o Brasil com a família em 2014, como refugiado. Seu corpo foi sepultado no Cemitério de Irajá no domingo (30), em meio a muitos protestos.