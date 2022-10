Morte de empresário em fábrica de Lauro de Freitas intriga familiares

Os familiares e colegas de trabalho ainda buscam respostas para o assassinato do empresário José Alves Moreira Neto, 44 anos. Ele estava dentro de uma fábrica de extintores quando foi abordado por criminosos armados.

O ataque aconteceu na Rua Mário Ogando da Silva, em Jardim Portão, bairro localizado na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O corpo do empresário, que deixa esposa e dois filhos, será levado para a cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, onde será velado e enterrado às 17h no cemitério central da cidade.

Segundo informações obtidas pelo G1, a família da vítima diz não saber de nenhuma briga recente, nem de algum inimigo ou desafeto do empresário. Testemunhas já começaram a ser ouvidas e também tentam ajudar a polícia a desvendar o mistério que cerca a morte de José.

À polícia, testemunhas, o empresário chegou a oferecer bens materiais, como seu próprio carro e dinheiro, para que os bandidos não o matassem, sem sucesso. Os criminosos atiraram e fugiram do local. Não há informações se algo foi roubado.

Relembre o caso

O crime aconteceu na manhã de sexta (14). Um grupo de homens armados invadiu a fábrica, rendeu e amarrou funcionários em um cômodo. Depois partiram para cima de José e deram um tiro na cabeça do empresário, que estava chegando ao local para trabalhar.

O empresário chegou a ser socorrido pela Polícia Militar e levado para o Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF), mas morreu pouco depois.

O caso será investigado pela 23ª Delegacia Territorial como latrocínio – roubo seguido de morte. Apesar disso, não há informações de que pertences foram levados pelos bandidos.

Imagens de câmeras de segurança da região já foram solicitadas e estão sob análise, para tentar identificar os autores do crime.