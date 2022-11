Morte de Gal Costa ecoa na imprensa internacional: 'grande voz da música brasileira'

A morte de uma das maiores cantoras do Brasil, Gal Costa, nesta quarta-feira (9), foi assunto na imprensa internacional.

Veículos da Inglaterra, Argentina, França, Itália, Espanha, Estados Unidos e Portugal destacaram a morte da morte de Gal, aos 77 anos.

Na Argentina, o "Clarín" citou Gal Costa como a "magistral cantora brasileira" e fez elogios a sua "afinação perfeita e voz suave e aguda". O "La Nación" ressaltou que a artista se recuperava de uma cirurgia e que havia cancelados seus shows. Na matéria, lembraram que a cantora tinha "uma relação de carinho que sempre se destacava" com a Argentina.

Na Espanha, o "El País" cita Gal como "amiga íntima de Caetano Veloso e Gilberto Gil", e lembra de seu sucesso durante o período de ditadura militar no Brasil, com um trecho de uma entrevista que ela deu ao jornal em 2021:

"Hoje eu vejo tudo o que fiz no passado, expondo o corpo, as pernas, mexendo com tudo o que era proibido na cabeça das pessoas, pelo governo. Fiz isso com espontaneidade e uma certa ingenuidade. Eu estava espontaneamente livre. Eu vejo elegância e pureza nessas minhas imagens".

O "El Mundo" disse que a artista é "uma das maiores expoentes do movimento tropicalista brasileiro".

Na França, Gal Costa é citada como cantora de "voz cristalina e sensualidade transgressiva" que fez dela a musa do movimento "Tropicalia" por jornais da rede francesa France24.

A matérias lembram sucessos da cantora e suas parcerias com Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento e "seu grande amigo" Caetano Veloso.

Na Itália, três jornais falaram da morte da baiana. O site de notícias do canal Italiano Rai cita que o "mundo da música está em luto" com a morte de Gal Costa.

O jornal italiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" colocou Gal Costa "entre as vozes mais conhecidas na música popular brasileira". O "La Repubblica" diz que Gal Costa tinha "uma das vozes femininas mais conhecidas".

O The Guardian, jornal britânico, afirma que Gal foi uma musa da música popular brasileira no fim dos anos 1960 e que cantou com alguns dos maiores nomes, incluindo Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento "e seu amigo íntimo Caetano Veloso".

Para o jornal português "Expresso", Gal Costa foi um dos "grandes nomes da MPB". O "Público", também de Portugal, diz que Gal era "uma das maiores vozes da música brasileira".

O Washington Post, dos Estados Unidos, publicou uma nota chamando Gal de "um ícone da Tropicália e dos movimentos da música popular brasileira".

A versão norte-americana do jornal britânico "The Sun" publicou um videoclipe da cantora que "transcendeu o movimento tropicalista brasileiro nos anos 60" e citou que Gal Costa planejava voltar aos palcos em dezembro.

O canal de notícias paraguaio ABC Color disse que Gal Costa era "uma das maiores vozes" do Brasil e ressaltou suas parceiras com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia no movimento tropicalista brasileiro.

Confira mais manifestações de veículos de imprensa: