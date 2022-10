Morte de PM: vídeos mostram correria e homens armados em Cosme de Farias

Moradores do bairro de Cosme de Farias passaram por momentos de desespero na noite desse domingo (30). Correndo pelas ruas do bairro, eles tentavam fugir de um tiroteio que deixou três pessoas mortas, entre elas, um policial militar.

Em imagens, várias pessoas descem uma das escadas para sair do fim de linha do bairro, mas acabam se deparando com mais indivíduos envolvidos no tiroteio e precisam retornar. Tudo aconteceu por volta das 22h.

Na confusão, o policial militar Maurício Carmo de Jesus, 36 anos, e seu irmão, Valter Carmo de Jesus, 40 anos foram mortos. Um jovem de 18 anos, identificado apenas como Rian, também morreu com os tiros. Outras duas pessoas foram baleadas, mas passam bem.

PM foi morto durante confusão em Cosme de Farias

(Foto: Reprodução)

Em nota, a Polícia Militar informou que a 58ª CIPM foi acionada pelo Cicom após registros de disparos na Rua Engenheiro Hamilton Lopes, no final de linha do bairro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três homens feridos, entre eles, o policial militar.

Os policiais prestaram socorro às vítimas para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas os três não resistiram aos ferimentos. Depois, chegaram ao hospital uma mulher e um homem levados por testemunhas.

Segundo informações da Polícia Civil, dez homens armados foram vistos na região, mas ainda há detalhes de como aconteceu a ação. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).