Morte de Zelito Miranda: personalidades baianas se despedem do artista

Amigos, fãs e familiares de Zelito Miranda receberam a informação da morte do cantor logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12). Ele faleceu após problemas pulmonares. O sepultamento vai ocorrer na tarde desta sexta-feira (12), às 16h30, no cemitério Bosque da Paz.

Nas redes sociais, diversas personalidades baianas lamentaram a morte de um dos nomes mais importantes para a cultura nordestina. O presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, destacou que o artista era bastante generoso com quem estava ao seu lado.

"Generosidade, essa é a palavra chave que me ocorre ao lembrar dessa grande figura: Zelito Miranda. Lembro do início de minha carreira, gravando minhas trilhas no estúdio de Zelito na Boca do Rio, sua presença simpática e acolhedora, sua figura sorridente e bem humorada. O país perde um grande forrozeiro, defensor de nossas raízes e tradições, corpo e alma mergulhados na nossa cultura popular. A sanfona vai tocar baixinho um forro tranquilo, conduzindo meu grande amigo a um lugar especial, próximo de nosso pai supremo. Viva a cultura nordestina, viva Zelito Miranda".

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), também se manifestou após receber a informação da morte do artista. Segundo ela, Zelito foi importante para a política no quesito composição de jingles.

"Hoje a Bahia perde um grande artista e eu perco um amigo. Zelito Miranda foi um revolucionário. Com jeitão de roqueiro, ele fez um forró diferente, o qual chamou de temperado. Reuniu diversos elementos da música e fez canções abordando temas sociais, sobretudo a desigualdade. Era amigo dos fãs, tinha o respeito de todos e foi um visionário com o seu Forró no Parque. Na política, ajudou muita gente abrindo as portas do seu estúdio e compondo jingles. Eu mesma tive a sua ajuda", comentou.

O governador Rui Costa (PT) se pronunciou sobre a morte de Zelito e reforçou que a Bahia perdeu um grande artista. "É com muita tristeza que recebo a notícia da morte de Zelito Miranda. O cantor faleceu nesta madrugada, de quinta-feira (11) para sexta-feira (12). Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza. A música baiana está de luto".

O senador Jaques Wagner ressaltou que perdeu um amigo próximo e se solidariza com a perda repentina do artista. "A Bahia hoje se despede do grande músico Zelito Miranda, o nosso "Rei do Forró Temperado". Esse filho da cidade de Serrinha, que sempre foi um ferrenho defensor do forró e da cultura nordestina. Um amigo querido e talentoso que, infelizmente, nos deixa de forma inesperada. Fátima e eu nos solidarizamos com toda a família Miranda, em especial Telma, sua esposa, a quem mandamos um fraterno abraço, além de todos os amigos e fãs deste grande artista. Zelito, presente!", escreveu.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, se manifestou através das redes sociais sobre a morte do artista. "Zelito Miranda é um artista na sua mais pura essência. Um símbolo da nossa cultura que levava o forró por todo o mundo. Sua obra está eternizada em nossas memórias. Que Deus conforte seus familiares nesse momento de profunda dor", comentou.

O cantor Leo Macedo, vocalista da banda Estakazero, chamou seu amigo de 'lenda' e lamentou a partida do companheiro de carreira. "A lenda do forro da Bahia! Acordei hoje com a triste notícia de sua partida. Gravamos este vídeo no lançamento do São João de Lençóis, este ano. @zelitomiranda sempre foi meu espelho e o de muitos também. Grande cantor, grande forrozeiro! Vou guardar este sorriso no rosto pra sempre! Vá em paz, meu amigo! Leve a música e a alegria de sempre para onde você for!", escreveu Leo.