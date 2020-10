Morto em 2017, Marcelo Rezende é absolvido de ação de R$ 300 mil

Marcelo Rezende morreu em 2017, mas só neste ano a Justiça de São Paulo absolveu a família do ex-apresentador do Cidade Alerta de pagar uma ação de R$ 300 mil por danos morais. Segundo o site Notícias da TV, a Record e o comentarista Percival de Souza, que trabalha hoje no programa apresentado por Rezende naquela época, também eram processados e se livraram da indenização.

A ação foi movida após a exibição da reportagem "Pai maníaco: as visitas do terror", no dia 18 de junho de 2015, quando o Cidade Alerta reportou o processo criminal contra Antonio Carlos Santos, investigado por suspeita de abuso contra os filhos. Porém, 40 dias após a exibição do programa da Record, Antonio foi absolvido da sentença. Segundo o processo, ele decidiu entrar na Justiça e exigir o pagamento de R$ 300 mil, além da retirada imediata do vídeo com a reportagem.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, que teve acesso ao processo, os advogados da Record, de Percival de Souza e de Marcelo Rezende rebateram as acusações por entenderem que a reportagem foi exibida quando Antonio ainda era investigado e estavam "no exercício regular de seu direito e dever de prestar informações".

A Justiça aceitou o pedido da defesa da emissora e dos jornalistas. "A matéria destinou-se a relatar a acusação, a investigação, que de fato houve. De fato, no caso em questão, a divulgação teve por fim assegurar o direito de informação", entendeu o juiz Fernando José Cúnico, da 12ª Vara Cível de São Paulo.

"A matéria baseou-se nos documentos públicos até então já lavrados, como o inquérito policial e a própria ação penal que tramitava contra o autor. Assim, tratando-se de documentos públicos, há interesse geral da sociedade no seu conhecimento. Por fim, ainda que o autor tenha sido absolvido posteriormente, fato é que na data da veiculação da matéria, em 18/6/2015, ainda não havia sido proferida a sentença criminal emitida em 31/7/2015", destacou o juiz em decisão em abril.

A defesa de Antonio Carlos Santos protocolou nesta terça-feira (29) um novo pedido, que foi distribuído para a segunda instância, para aguardar outro julgamento, segundo a publicação.