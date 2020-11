Morto em queda de falésia transformou Kombi em casa para viajar com cadelinha

Hugo Mendes Pereira, 32 anos, que morreu ao lado da sua esposa Stela Souza e do filho do casal, Sol, de menos de 1 ano, nesta terça-feira (17), após o desabamento de uma falésia na famosa Praia de Pipa, no litoral sul do Rio Grande do Norte, ficou conhecido nacionalmente após uma reportagem para o programa Domingo Espetacular, da Record TV, em 2017.

"Eu vou andando. Na hora que o coração sente 'é aqui que eu vou parar, paro'", relatou ele, dois anos depois de começar a rodar o país, a partir de Jundiaí (SP), onde nasceu.

Na época, o jovem morava em uma Kombi adaptada e viajava o mundo com a cachorra de estimação, Brisa, que morreu no ano passado.

Em 2015, quando decidiu sair de Jundiaí para a aventura, tinha apenas R$ 2,5 mil no bolso, e chegou a conhecer 15 estados brasileiros ao lado de sua fiel companheira, Brisa, para quem dedicou uma mensagem de carinho quando ela faleceu, no início de 2019.

“Quantas histórias brisinha, quantos lugares. Obrigado por tudo. Demorei tanto a publicar o livro que eu não quero mais escrever o final. Achava que você estaria comigo no lançamento, mas na verdade estará, não como eu sonhei, mas como Ele quis e assim é, sou muito grato. Obrigado”, comentou ele, ao citar seu diário de viagem.

Populares no local do acidente desta terça afirmaram que os três moravam em Praia do Amor, em Pipa. Hugo trabalhava como gerente da Morada da Brisa, em Pipa. Stela era psicóloga formada na UNI-RN e já trabalhou na prefeitura de Natal, entre 2012 e 2018.

Local onde acidente ocorreu (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Logo após o adeus de Brisa, Hugo passou a ter Stela como companheira de viagem e vida. Ainda no início do relacionamento, se declarou para a futura mãe de seu Sol.

“Estou apaixonado. Apaixonado pela Stela, apaixonado pela vida, por Pipa, pelos cavalos. Estou apaixonado. Por esse céu, pelo mar. Só tenho agradecer, nada a reclamar. As provaçoes sao necessarias, mas descansando no Senhor nenhum mal lhe atingirá. Até tem vida mais cara, mas nao presta não. eueEu estamos em paz. Que dia, gloria a voz Senhor”, postou no Instagram.