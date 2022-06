Mostra de decoração promoverá melhorias e ações sociais no Centro Histórico

Andréa Velame (foto: divulgação)

Lançada em abril, a edição 2022 da Casas Conceito já está totalmente viabilizada desde o mês passado. Todos os 35 ambientes foram escolhidos por escritórios de arquitetura e design de interiores baianos, que já estão trabalhando para, em agosto, apresentar ao público seus projetos. Este ano, a mostra idealizada por Andrea Velame vai ocupar o antigo colégio Divino Mestre, localizado na Travessa dos Perdões, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.



Com espírito coletivo, seguindo o tema desse ano, “Social”, a mostra pretende unir o empresariado local ao poder público para que o resultado do projeto vá muito além das paredes do imóvel que a abrigará este ano. “Se cada um de nós doar, incentivar e ajudar, poderemos efetivamente agregar uma melhor qualidade de vida e uma melhor entrega, contextualizando a nossa cidade de uma forma conjunta”, acredita Andrea, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador.



Por isso, além dos ambientes que compõem a Casas Conceito 2022 , o projeto vai modificar, através de pintura, as casas da Travessa dos Perdões - onde está o imóvel - e seu entorno, incluindo a praça, que vão receber outras melhorias. Nathalia Velame assinará todas as fachadas do retrofit das cores do Santo Antônio Além do Carmo. “Nossa ideia é tentar unir a comunidade local, incentivar a mão de obra, valorizar o turismo, a gastronomia e a arte”, afirma a empresária.

ACM Neto e Mariana Barreto de Magalhães (foto: reprodução redes sociais)

Em família

A administradora de empresas Mariana Barreto de Magalhães, esposa de ACM Neto, celebrou seu aniversário de 30 anos, anteontem, discretamente, em família. Ao lado do marido, recebeu homenagens nas redes sociais. “A força da sua personalidade, o seu incondicional apoio e a sua parceria em todas as horas tornam muito mais fácil a superação de todos os desafios e a realização dos nossos sonhos”, disse ACM Neto em postagem no Instagram.

Leopoldo Leão (foto: divulgação)

Nova operação

Em julho, o Grupo Five Sport Bar pretende inaugurar uma nova operação no seu já tradicional endereço na Avenida Luiz Tarquínio, em Vilas do Atlântico, marcando seus dez anos de atuação em Lauro de Freitas (BA). As obras do Ruuf Gastrobar já foram iniciadas e o projeto arquitetônico está a cargo de Juliana Patury. “A ideia de se criar o Ruuf dentro do nosso grupo Five veio pra valorizarmos ainda mais as características diferenciadas que a nossa casa de Vilas tem, como, por exemplo, o astral das atrações musicais que sempre colocamos lá”, nos disse Leopoldo Leão, um dos sócios do grupo.

Tiago Meniconi e Marta Maria Arcoverde (foto: divulgação)

Chuva de arroz

Os médicos Marta Maria Arcoverde e Tiago Meniconi se casaram, no último sábado (18), em Salvador. A celebração aconteceu na Igreja de São Francisco, no Pelourinho, sob a benção do bispo Dom Ruy Lopes e regência do maestro Roberto Laborda. A presença da noiva foi tão marcante que atraiu os olhares dos passantes e, no momento de sua entrada na igreja ao lado do pai, ela foi aplaudida. A festa, em seguida, ocorreu no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.



Nas redes

Bombou, durante o fim de semana, uma matéria especial produzida pelo Alô Alô Bahia com casais que comandam famosos restaurantes baianos. A reportagem destaca duplas capazes de dividir as bocas do fogão, as coqueteleiras e até o saca-rolhas na mais pura generosidade e que, ao pedido do portal, descortinaram um pouco dessa rotina. O resultado pode ser conferido no Instagram @sitealoalobahia.





Carol Corona e Ricardo Goldfarb (foto: Lucas Lima/divulgação)

Cerimônia judaica

Ricardinho Goldfarb e Carol Corona se casaram neste fim de semana em Trancoso, no sul da Bahia. A comemoração começou na quinta-feira (16), com a Jungle Party no Teatro L´Occitane. No sábado (18), houve a grande celebração na Villa 21, na Praia dos Nativos, num ritual judaico com direito a quebra de copos e tudo mais. A noite contou com show da Banda Eva e buffet assinado pelo restaurante Amado, de Salvador. Felicidades aos noivos!



Visita especial

O historiador e professor Leandro Karnal participou nesta segunda-feira, na Fundação Casa Jorge Amado, em Salvador, do lançamento do BASIS 2, ação desenvolvida pela Fundação Dom Cabral com o objetivo de ajudar e estruturar projetos sociais ligados à área da saúde. Karnal iniciou sua fala falando sobre a fundação da Cidade do Salvador no século XVI, ressaltando que foi a primeira cidade da América Portuguesa. Em seguida, discorreu sobre o panorama histórico-social brasileiro, a importância das Santas Casas de Misericórdias e de ações voltadas a melhorias da Saúde Pública, citando os exemplos de Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce. A apresentação também foi acompanhada de humor e críticas diretas aos abusos e privilégios existentes no Brasil. Durante a palestra, o historiador aproveitou para destacar a importância do SUS, especialmente no cenário pandêmico, e do incentivo a Educação.

ESG – O poder da sigla e o compromisso com o futuro

O Parque de Pituaçu, em Salvador, receberá o plantio de duzentas mudas nativas em ação em parceria com a Bracell. O anúncio foi feito segunda-feira (20), durante o lançamento do Inventário de Gases de Efeito Estufa do Estado da Bahia, pela Sema e Inema. O plantio das mudas tem o objetivo de neutralizar o carbono emitido durante o evento.