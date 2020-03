Mostra do Prêmio Braskem de Teatro é adiada por conta do Coronavírus

Por conta do avanço do surto do novo Coronavírus na Bahia, a produção da 6ª Mostra do Prêmio Braskem de Teatro anunciou que o projeto foi adiado. A mostra tinha como objetivo colocar em cartaz novamente todos os espetáculos que foram indicados ao Prêmio Braskem de Teatro, que completa 27 edições este ano.

Assim como as exibições, que aconteceriam entre abril e maio, a cerimônia que premiará as melhores produções baianas também foi adiada. A assessoria informou que ainda não há uma nova data para a mostra e nem para a entrega dos prêmios, mas que serão remarcados.

Os vencedores das categorias Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil e Espetáculo do Interior recebem R$30 mil reais, enquanto as demais categorias premiam o destaque com R$5 mil.

Entre os destaque que estavam concorrendo na edição de 2020 está Ana Mametto, que atua na montagem de Falcão, e concorre como melhor atriz, que ainda terá a presença de Márcia Lima (Holocausto Brasileiro), Edvana Carvalho (Aos 50 Quem Me Aguenta?), Fernanda Beltrão (Dois Pesos, Duas Medidas) e Véu Pessoa (por Vermelho Melodrama). Esta última, que tem direção de Jorge Alencar, lidera o número de indicações, com seis, seguido de Holocausto Brasileiro, de Diego Araúja, com cinco.

Entre os atores, Eduardo Gomes faz a dobradinha com Véu, por Vermelho Melodrama, e quem completa a lista são os artistas Ricardo Fagundes, por Das Coisa Dessa Vida), Jarbas Oliver (Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia, (Israel Barreto (O avô e o rio / Revolução) e Everton Machado (Balada De Um Palhaço).

Entre os infantis, Sarauzinho da Calú, O Jabuti e a Sabedoria do Mundo, Tati Búfala e Eu Vou Te Dar Alegria foram indicadas na categoria.