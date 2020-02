Motivos para você fazer uma pós-graduação

Graduado em Direito e pós-graduando em Direito Processual Civil pela Faculdade Baiana de Direito, Nairo Neto tinha um objetivo muito claro ao optar por fazer uma especialização: “estar atualizado diante das atuais práticas que se comunicam com as mudanças sociais, que refletem na legislação, na interpretação das fontes do Direito, e, consequentemente, no exercício da advocacia”.

O advogado Nairo Neto é uma das milhares de pessoas que elevaram em 74% o número de alunos de Especialização e MBA nos últimos três anos.

Segundo a pesquisa Cursos de Especialização Lato Sensu no Brasil, realizada pelo Instituto Semesp - entidade que reúne mantenedoras de instituições de ensino superior -, somente em 2019, o Brasil registrou 1,18 milhão de matrículas, número três vezes maior do que os ingressos em programas de mestrado e doutorado, no período.

Passo a passo

O que você precisa saber antes de escolher uma especialização? O primeiro passo é entender que os cursos se agrupam em duas modalidades com objetivos bem distintos: os stricto sensu (sentido restrito), que englobam os mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, doutorados e pós-doutorados; e os cursos lato sensu (sentido amplo), que comportam especializações, Master in Business Administration (MBA), Master in Business Innovation (MBI) ou MTI (Master in Tecnhology Innovation).

Enquanto os programas stricto sensu visam a formação de pesquisadores e professores universitários, pessoas que vislumbram a carreira acadêmica; os cursos lato sensu se destinam para quem segue uma rotina de trabalho, com experiência prática e deseja se aperfeiçoar, adquirindo capacitações específicas.

Neste caso, a pessoa visa crescer na carreira, fazer uma transição de área ou se adaptar às demandas de um novo cargo ou emprego. Portanto, antes da escolha é necessário saber qual o objetivo se quer atingir, levando em consideração que os cursos stricto sensu são bem mais aprofundados e requerem muitas horas de estudo; e os lato sensu, mesmo exigindo muita dedicação, são mais flexíveis e mais fáceis de “encaixar” em uma rotina corrida, dividida com trabalho e outras atividades.

Hora ideal

Ao contrário do que muitos pensam, não há um momento específico para se optar em fazer uma pós. Isto depende muito do plano de carreira que se quer seguir. Fazer uma pós-graduação logo após o curso de graduação traz conhecimento técnico e oportunidade de networking para entrar no mercado de trabalho, mas também é indicado se a pessoa já estiver colocada e precisar mudar de área.

Seja stricto ou lato, fazer uma pós-graduação, sem dúvida, eleva não só o conhecimento da pessoa, mas também suas possibilidades de expansão profissional e financeira, com oportunidades de cargos e salários mais altos, além de favorecer o networking e abrir portas para muitas possibilidades.

Renata Sérgio, pró-reitora de Pós-graduação do Ibmec e Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden, comenta que fazer uma pós-graduação sempre foi um diferencial na carreira, e hoje mais ainda.

“O mercado exige que o profissional tenha experiências disruptivas, além de networking diferenciado e qualificação atualizada. Um curso de pós-graduação pode oferecer ao profissional do futuro a possibilidade de trabalhar soft skills em um ambiente educacional, com orientação de professores integrados às tendências tecnológicas”, ressalta.

Outro forte aspecto, destacado por Carlos César, coordenador de Pós-graduação do Centro Universitário SENAI CIMATEC, diz respeito ao fato de o mercado buscar por profissionais com alta capacidade de resposta aos desafios que lhe são colocados. Os cursos de pós-graduação, pelas suas especificidades, formam este profissional comprometido e que gera resultados demandado pelo mercado.

“A pós-graduação pode ser essencial no redirecionamento de uma carreira, pois pode multiplicar suas chances de reingresso no mercado de trabalho. Além disso, os cursos de pós possuem conteúdos flexíveis e são ministrados por profissionais do mercado, sendo importantes alternativas para que quem precisa se manter atualizadom, além de cobrir eventuais 'gaps' de sua graduação”, enfatiza.

Diferenciais

Além de aulas dinâmicas, com metodologias ágeis e ativas, um bom programa de pós-graduação pode incluir laboratórios didáticos diferenciados, que simulem o que um ambiente empresarial.

“Na PÓS CIMATEC, por exemplo, oferecemos uma infraestrutura ímpar, com laboratórios de última geração, como a exclusiva e única Fábrica Modelo Brasil da América Latina, um laboratório prático em Lean, atualizado 4.0 com realidade aumentada, no qual o profissional vivencia simulações da realidade e propõe soluções. Por fim, o SENAI CIMATEC recentemente inaugurou o CIMATEC PARK, um ecossistema industrial e educacional oferecendo novas oportunidades aos alunos. Isso, com certeza, faz a diferença”, afirma.

Curso certo

Quer mais uma vantagem para escolher fazer uma pós-graduação? Reconhecimento! Muitos programas de meritocracia atualmente instituídos pela indústria, por exemplo, exigem o certificado de pós-graduação como condição indispensável para a progressão dentro de uma empresa. Mas é importante que a empresa enxergue o resultado que aquele colaborador está levando para a organização a partir dos conhecimentos da pós.

“O título, por si só, não é suficiente. Por este motivo, não basta fazer um curso. É fundamental escolher o curso certo, numa instituição de referência, e que seja aderente às suas necessidades e da empresa e ou mercado onde atua”, frisa Carlos César.

Fernanda Barbosa, coordenadora de Pós-graduação do Centro Universitário SENAI CIMATEC, lembra, inclusive, que pessoas mais maduras ou já aposentadas também podem procurar uma pós para redirecionar sua carreira e desenvolver novas competências. O fato é: sempre é tempo de estudar e se reciclar.

