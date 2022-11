Motoboys são sequestrados quando faziam entrega em Águas Claras

Dois entregadores foram sequestrados quando estavam a caminho da casa de um cliente, no bairro de Águas Claras. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar, durante a madrugada desta sexta-feira (18), policiais militares da 3ª CIPM foram acionados pelo Cicom para a veriguar uma denúncia de um homem, vítima de sequestro, na localidade conhecida como Casinhas. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido sequestrada, junto com outro motoboy, por um grupo de homens armados.

Ele conseguiu fugir, mas o colega, identificado como Alex Jesus Júnior, continuou sob posse dos sequestradores. Os militares encaminharam o rapaz para a 13ª Delegacia (Cajazeiras), onde ele prestou depoimento. Os policiais fizeram rondas na região, mas não encontrou ninguém.

Em entrevista à TV Bahia, o pai do jovem desaparecido, Alex de Jesus, contou que tudo aconteceu por volta das 21h, quando eles foram entregar pastéis. Ao chegarem na localidade Casinhas, os homens armados abordaram a dupla, amarraram e colocaram os dois dentro de um carro.

Com o carro ainda em movimento, um dos jovens conseguiu fugir pela mala do carro, na Avenida Dois de Julho, que faz ligação entre Cajazeiras e a BR-324. "No deslocamento para o cativeiro, ou para o lugar que eles iam, o amigo do meu filho conseguiu pular do carro em movimento, correu e pediu ajuda a alguns moradores, que chamaram a polícia", contou à TV Bahia.

Segundo a TV Bahia, familiares do jovem desaparecido receberam imagens de um corpo abandonado na Estrada do Derba e reconheceram as roupas como as de Alex Jesus Júnior.

O CORREIO solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso, mas ainda não teve retorno.