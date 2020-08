Motociclista cai em bueiro após ser atingida por carro no Pará

Uma motociclista caiu em um bueiro depois de ser atingida por um carro em Paragominas, no Pará, na tarde da quarta-feira (5). O acidente foi registrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram que o motorista foi fazer uma conversão à esquerda quando atingiu a motociclista, que vinha na direção oposta. Com a colisão, a vítima foi arremessada da moto e acabou caindo em um bueiro na esquina da via, que fica no bairro Promissão II.

Já não bastava se envolver no acidente , tinha que cair no bueiro pic.twitter.com/ahNTksBYdZ — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) August 6, 2020

O motorista do carro desce do veículo e pede ajuda a pessoas que passavam. Pelo menos dez passaram ajudaram no resgate. Por volta de quatro minutos depois, eles conseguem retirar a tampa e ajudar a mulher a sair.

A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento da Cidade e depois para um hospital regional. Ela sofreu traumatismo craniano na medula, segundo o R7, mas não corre risco de morte.

O motorista que causou o acidente não foi identificado. As imagens mostram ele saindo de cena pouco depois - uma moradora da cidade relatou no Twitter que ele teria ido estacionar e voltado depois.