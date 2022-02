Motociclista de app é preso com 2.600 pinos de cocaína

Um motociclista de aplicativo foi preso na Avenida Maria Lúcia, São Marcos, com 2.616 pinos de cocaína e 100 pedras de crack, na noite de quinta-feira (17). A prisão foi efetuada por policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Águia. Durante a Operação Paz no Trânsito, ação conjunta com o Detran, um homem em uma motocicleta modelo Honda CG 150 Fan, com uma mochila de um aplicativo de entregas, tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado pelos policiais militares motociclistas do Águia.

Na abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram uma farta quantidade de entorpecentes no interior da mochila. O homem foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, onde foi apresentado juntamente com o material apreendido.