Motociclista é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem identificado como Danilo Pessoa Magalhães foi assassinado com vários tiros na Rua Cordeiro, no bairro Rua Nova, em Feira de Santana. O motociclista era morador de uma outra rua do mesmo bairro.



De acordo com a delegada Daniele Mathias, foram encontrados diversas cápsulas de pistola calibre 9 milímetros na cena do crime, registrado no começo da tarde deste domingo (1), em Feira. As informações são do Acorda Cidade. Danilo Magalhães pilotava uma motocicleta quando foi baleado na cabeça, pescoço, braços e costas.



“No momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo veio a cair ao chão e após cair no chão sofreu outros disparos. Então no momento da perícia percebemos que tinham diversos ferimentos. No local também foram encontradas cápsulas de 9 milímetros, que provavelmente foi da arma utilizada no crime. Os primeiros tiros, ele tomou em outra rua enquanto estava pilotando a moto, e mesmo atingido conseguiu ainda passar por outras ruas, mas caiu. No momento dos primeiros disparos, ele passou a ser perseguido e quando caiu em outra rua ele sofreu mais disparos”, contou a delegada ao Acorda Cidade.



De acordo com testemunhas, no momento dos primeiros disparos o autor estava a pé. Não há informações sobre a identificação do suspeito.



“Logo depois, ele teve ajuda de mais uma pessoa para poder ir até onde a vítima caiu e efetuar novos disparos. A Delegacia de Homicídios vai dar continuidade às investigações para saber realmente o motivo do crime. Provavelmente possa ter a ver com o tráfico de drogas, pelo que foi apurado inicialmente. Mas, para ter certeza somente com o andamento das investigações”, disse a delegada.