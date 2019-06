Um motociclista ficou ferido após bater no fundo de um táxi, na manhã desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 6h30.

O acidente aconteceu próximo à estação do metrô, na altura do bairro do Imbuí, no sentido aeroporto. De acordo com a Transalvador, uma ambulância do Samu esteve no local para atender ao motociclista.

Após a batida, o táxi foi colocado no acostamento e deve ser retirado pela Transalvador.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.