Motociclista morre após bater em traseira de caminhão na Avenida Paralela

Um homem morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (19), na Avenida Paralela. A vítima, que pilotava uma moto, se chocou na traseira de um caminhão.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu no sentido Centro, na altura da Receita Federal, por volta das 15h30. Às 17h50, o corpo continuava no local.

"Três faixas da via estão interditadas, já que os veículos e o corpo da vítima devem permanecer no local até que a perícia seja feita. Por conta disso, o trânsito está bastante congestionado na avenida", informou a Transalvador em nota.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas constatou a morte no local.