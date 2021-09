Motociclista morre em acidente no Vale do Canela

Um motociclista morreu em acidente no Vale do Canela no início da madrugada desta sexta-feira (24), segundo informação da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

O homem vinha em uma moto de 300 cilindradas por volta das 0h30 pela Avenida Reitor Miguel Calmon quando bateu no meio fio e, possivelmente, em um poste. Na hora do acidente, chovia. Um capacete estava ao lado do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para prestar socorro, mas ao chegar no local já constatou que o motociclista estava moto. Segundo a TV Bahia, a vítima é um homem de 49 anos.

Não há informações sobre se houve outros veículos envolvidos no acidente. O corpo é removido na manhã de hoje pelo Departamento de Perícia Técnica (DPT). Parte da pista foi interditada pela Transalvador.