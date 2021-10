Motociclistas fazem protestos na Paralela contra aumento da gasolina

Uma manifestação por conta dos aumentos no combustível acontece na Avenida Paralela, no final da manhã desta quarta-feira (27), na altura do Imbuí.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o ato é feito por mototaxistas, entregadores e motoboys. O protesto já trava o tráfego na área.

A via está bloqueada perto da estação do metrô, na direção da rodoviária.

Ontem, já houve um protesto pelo mesmo motivo organizado por motociclistas na Avenida Paralela. À noite, o protesto aconteceu na Avenida Antonio Carlos Magalhães.