Motorista atropela PM e carro é encontrado com 'arsenal' de drogas

O motorista João Frederico Abo-Gaux Cavalheiro, de 41 anos, atropelou um policial militar nesta terça-feira (20) e foi preso em flagrante. Ele responderá por direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, lesão corporal na direção de veículo automotor, desobediência e desacato.

No momento da prisão, em que o economista estava com a capacidade psicomotora alterada, agentes encontraram um verdadeiro 'arsenal' de drogas e remédios dentro do veículo.

Foram encontrados cocaína, analgésicos, remédios para diabetes, ereção, emagrecimento e até de uso veterinário, 29 medicamentos em caixas de remédios, cartelas e frascos, uma seringa com um líquido ainda não utilizado e um energético.

O condutor foi encaminhado para um hospital e segue internado. No laudo médico, de acordo com apurações do site Extra, ele deu entrada na unidade de saúde com quadro agressivo e agitado. A delegada do caso, Daniela Terra, da 14ª DP, solicitou que o hospital disponibilize amostra de sangue do economista para exames toxicológicos e quais substâncias ele ingeriu antes de atropelar o policial.