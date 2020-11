Motorista bêbado é preso após causar acidente com morte na BR-101

Um motorista bêbado que causou um acidente com morte na noite do domingo (8) foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, perto de Mucuri, no extremo-sul da Bahia.

Segundo a PRF, o motorista, que não teve nome divulgado, dirigia um Gol e invadiu com ele a pista contrária, batendo de frente em uma moto com placa de Ubatuba (SP).

O motociclista de 37 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

No teste do bafômetro, foi detectado que o motorista que causou a batida tinha 0,51 miligrama de álcool por litro de ax expelido, quase o dobro do limite em que é considerado crime (0,34 mg/L).

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Teixeira de Freitas. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a infração como gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão ou proibição de se obeter habilitação para dirigir. O valor da multa dobra em caso de reinciêndias nos últimos 12 meses.

Além disso, com a investigação da polícia, o motorista pode responder por outros crimes, a depender do entendimento do inquérito.