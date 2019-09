Motorista cai em ribanceira no Subúrbio após perder controle de veículo

O motorista Ademilton José dos Santos, de 42 anos, perdeu o controle do veículo dirigia, um modelo Fiat Uno, e caiu numa ribanceira próximo à linha do trem, quando descia a ladeira da Rua Alfredo Pereira, no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Após o acidente, moradores da localidade acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu a vítima para o Hospital do Subúrbio, em Paripe. Segundo moradores, a rua é utilizada como rota de fuga de engarrafamento da Avenida Suburbana.

De acordo com informações de agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), José foi socorrido inconsciente, após uma pancada forte na cabeça. Um guincho da Transalvador está neste momento tentando remover o veículo do local, que é de difícil acesso.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)