Motorista da Amazon é demitido após vídeo flagrar mulher saindo de van

Um motorista e entregador de uma van Amazon foi demitido após um vídeo mostrar uma mulher saindo do veículo em que trabalhava nos Estados Unidos. As imagens, que viralizaram, foram gravadas por Dylan Hook, que notou uma mulher entrar no veículo enquanto se hospedava em um hotel do outro lado da rua, contou o site "TMZ".

O vídeo mostra uma mulher de vestido preto saindo pela porta traseira da van. Como o interior do veículo é vedado, ninguém sabe o que os dois fizeram, sozinhos, lá dentro.

O entregador foi visto segurando a porta aberta enquanto a mulher era capturada saindo do veículo e caminhando tranquilamente, enquanto se despedia do homem. Assista: