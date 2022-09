Motorista da Prefeitura que morreu em acidente de trânsito estava fora de serviço

O motorista terceirizado da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) Bruno Rafael da Silva Gomes, que morreu em um acidente de trânsito, na manhã deste sábado (24), estava fora do horário de serviço. Apesar de estar conduzindo um carro do Conselho Tutelar VIII (Cajazeiras), ele não estava de plantão. A informação foi divulgada pela pasta no início da tarde.

Bruno perdeu o controle do veículo, atingiu um poste e capotou. O acidente aconteceu por volta das 3h, na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em nota, a SPMJ explicou que, aos finais de semana, os conselhos funcionam em esquema de plantão, de 8h às 20h, através de três conselhos centralizados na Barroquinha, Cajazeiras e Pituba.

“Bruno Gomes não estava na escala de plantão neste fim de semana e não há registro de nenhuma ocorrência por parte dos Conselheiros Tutelares, vinculados ao Conselho Tutelar VIII, que demandasse um atendimento de urgência. A pasta vai acompanhar as investigações das autoridades policiais sobre o caso”, diz a nota.

A Secretaria lamentou o ocorrido. “A SPMJ manifesta sentimento de solidariedade a todos os familiares e amigos neste momento de perda e dor”, afirma.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente, mas Bruno já estava morto. Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia e a remoção do corpo, e durante a manhã as faixas da Avenida Santos Dumont ficaram interditadas, no sentido Salvador.

O local e o horário do sepultamento do motorista terceirizado ainda não foram divulgados.