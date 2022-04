Motorista de aplicativo é baleado durante tentativa de assalto em Salvador

Uma tentativa de assalto no bairro do Cabula, em Salvador, acabou com um motorista de aplicativo baleado, na manhã desta sexta-feira (08).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 10h54, policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM/Tancredo Neves) foram informados sobre situação de indivíduo vítima de disparo de arma de fogo, na localidade conhecida como Baixinha do São Gonçalo.

No local, a equipe foi informada por populares que um suspeito tentou roubar um motorista de aplicativo, e acabou sendo baleado. O criminoso fugiu do local. O motorista de aplicativo também deixou o local. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Equipes da PM estiveram no local, realizaram rondas, mas não localizaram o suspeito e a vítima.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Civil informou que ainda não localizou registros da ocorrência.