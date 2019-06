Motorista de aplicativo é morto dentro de carro em Cosme de Farias

Um motorista de aplicativo, que não teve a identidade divulgada, morreu na noite de segunda-feira, após ser baleado, dentro do próprio carro, um Corsa Classic preto, na 2ª Travessa Venceslau Galo, no bairro de Cosme de Farias. Ele ainda chegou a ser socorrido pela Polícia Militar para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ele foi atingido em várias partes do corpo.

Em nota, a PM informou que policiais da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vila Laura) foram acionados pelo Centro de Comunicação Integrado da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e encontraram a vítima no local baleada dentro do carro. Segundo a PM, o homem ainda chegou a receber os primeiros procedimentos da equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, nem se o motorista estava atendendo a alguma corrida quando foi baleado. Procurado pelo CORREIO, os aplicativos de transporte Uber e a 99 ainda não confirmaram se a vítima fazia parte de seus quadros de motoristas credenciados. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).