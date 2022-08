Motorista de aplicativo morre após ser baleado na Avenida Pinto de Aguiar

Um motorista de aplicativo morreu após ser baleado na Avenida Pinto de Aguiar, em Salvador. O crime aconteceu na noite desse domingo (14).

Segundo informações do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, a vítima foi identificada como Florisvaldo Rodrigues Filho. Ambulâncias do Samu e viaturas da Polícia Militar estiveram no local. Francisco foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o sindicato, Florisvaldo teria sido vítima de uma tentativa de assalto durante uma corrida.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Silc/DHPP foi acionada, expediu as guias de perícia e lesões corporais e iniciou a apuração. A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela 9ª Delegacia Territorial (DT) da Boca do Rio.