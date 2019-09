Motorista de aplicativo reage a assalto e é esfaqueado na Barra

Um motorista de aplicativo foi esfaqueado após reagir um assalto na noite deste sábado (8), no bairro da Barra. José Nei de Oliveira, 43 anos, deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) com perfurações na mão direita e na nuca. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com informações do posto policial do HGE, o crime foi cometido por dois homens que fugiram com o carro da vítima, um Corsa Classic de cor cinza. A ocorrência será encaminhada à 14ª Delegacia (Barra), unidade do bairro.

José Nei foi esfaqueado por volta das 21h30. Motorista do aplicativo Uber, ele pegou dois passageiros em Paripe, que pediram uma corrida para a Barra. Quando estava chegando ao destino final da corrida, um dos homens sacou uma faca e anunciou o assalto.

Na hora, o motorista reagiu, entrou em luta corporal com um dos passageiros e acabou atingido. Em seguida, os bandidos fugiram. Não há informações de como ele foi socorrido.